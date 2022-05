Kiev accusa la Nato, Kuleba: «Contro l’aggressione russa non fa assolutamente nulla» (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Ucraina respinge l’ipotesi di cedere territori alla Russia, che non solo non porterebbe alla pace, ma provocherebbe «una guerra più ampia e sanguinosa». È un netto no quello che arriva da Kiev al suggerimento lanciato da Henry Kissinger al World economic forum di Davos. Il 98enne ex segretario di Stato Usa ha indicato come strada per mettere fine alla guerra ed evitare una escalation il riconoscimento da parte dell’Ucraina dello «status quo ante», con la Russia che Controlla formalmente la Crimea e informalmente i territori di Luhansk e Donetsk. «Spero che gli ucraini faranno corrispondere all’eroismo che hanno mostrato la saggezza», sono state le parole di Kissinger, che ha inviato Kiev a essere pronta a «decisioni territoriali dolorose» per raggiungere la pace. Il no di Kiev a concessioni territoriali alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Ucraina respinge l’ipotesi di cedere territori alla Russia, che non solo non porterebbe alla pace, ma provocherebbe «una guerra più ampia e sanguinosa». È un netto no quello che arriva daal suggerimento lanciato da Henry Kissinger al World economic forum di Davos. Il 98enne ex segretario di Stato Usa ha indicato come strada per mettere fine alla guerra ed evitare una escalation il riconoscimento da parte dell’Ucraina dello «status quo ante», con la Russia chella formalmente la Crimea e informalmente i territori di Luhansk e Donetsk. «Spero che gli ucraini faranno corrispondere all’eroismo che hanno mostrato la saggezza», sono state le parole di Kissinger, che ha inviatoa essere pronta a «decisioni territoriali dolorose» per raggiungere la pace. Il no dia concessioni territoriali alla ...

