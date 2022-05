I Litfiba si sciolgono dopo 42 anni di carriera: fan disperati (Di mercoledì 25 maggio 2022) I Litfiba sono un gruppo musicale italiano formatosi a Firenze nell’autunno del 1980. La band è stata composta, a periodi alterni, da Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi e il frontman, Piero Pelù. Negli anni novanta i Litfiba si propongono prima con un sound hard rock latineggiante per poi avvicinarsi al pop-rock, riscuotendo ampio successo commerciale. Nel 1999 Piero Pelù ha lasciato il gruppo per intraprendere una carriera solista. Poi l’11 dicembre 2009 è stata annunciata la reunion tra Ghigo Renzulli e Piero Pelù tramite un comunicato sul sito ufficiale del gruppo. Ora i Litfiba si sciolgono definitivamente dopo 42 anni di attività.



