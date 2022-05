Governo, Renzi: “Tra Letta e Salvini grande gioco delle parti” (Di mercoledì 25 maggio 2022) GENOVA – “Non so cosa stia facendo Salvini, mi sembra che sia un grande gioco delle parti con i partiti che cercano di prepararsi alle elezioni. È chiaro che si arriva a fine legislatura”. Lo ha detto oggi a Genova il leader di Italia Viva Matteo Renzi, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se, come dichiarato da Enrico Letta, Matteo Salvini sta davvero mettendo a rischio la tenuta del Governo. “Questi – ha sottolineato Renzi – non capiscono che i prossimi mesi ci sarà un aumento dell’inflazione pazzesco, c’è una situazione di tensione internazionale e se non si blocca subito la guerra c’è un tema di carestia anche in molti Paesi africani che porterà ad un aumento dell’immigrazione in aggiunta ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 25 maggio 2022) GENOVA – “Non so cosa stia facendo, mi sembra che sia uncon iti che cercano di prepararsi alle elezioni. È chiaro che si arriva a fine legislatura”. Lo ha detto oggi a Genova il leader di Italia Viva Matteo, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se, come dichiarato da Enrico, Matteosta davvero mettendo a rischio la tenuta del. “Questi – ha sottolineato– non capiscono che i prossimi mesi ci sarà un aumento dell’inflazione pazzesco, c’è una situazione di tensione internazionale e se non si blocca subito la guerra c’è un tema di carestia anche in molti Paesi africani che porterà ad un aumento dell’immigrazione in aggiunta ...

