Fiorentina | stallo con Torreira e la Juve prova ad inserirsi

La Fiorentina prende tempo per il riscatto di Torreira dall'Arsenal. la Juventus aspetta e prepara la sua mossa Non c'è niente di sicuro per il riscatto di Torreira con la Fiorentina. I viola hanno tempo fino al 31 maggio per esercitare il diritto di riscatto con l'Arsenal, ma chiede ai gunners uno sconto sui 15 milioni pattuiti. Manca anche l'intesa con il calciatore e il suo procuratore, Pablo Betancur su stipendio e commissione. La Juventus monitora la situazione aspettando il momento giusto per inserirsi nella trattativa.

