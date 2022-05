Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Venezia per scegliere i dettagli del matrimonio (Di mercoledì 25 maggio 2022) La coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta alle prese con i preparativi, si fa aiutare da Enzo Miccio. L’attesa è alle stelle per il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che diventeranno moglie e marito a fine agosto. Dopo aver vissuto per anni il loro amore nell’ombra, ora che sono finalmente alla Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 25 maggio 2022) La coppia formata daalle prese con i preparativi, si fa aiutare da Enzo Miccio. L’attesa è alle stelle per ildi, che diventeranno moglie e marito a fine agosto. Dopo aver vissuto per anni il loro amore nell’ombra, ora che sono finalmente alla

Advertising

infoitcultura : Federica Pellegrini, ecco cosa ha combinato durante il matrimonio dell'ex Filippo Magnini: da non credere - infoitcultura : Filippo Magnini, il matrimonio celebrato in chiesa con Giorgia Palmas. Prima la relazione con Federica Pellegrini - infoitcultura : Federica Pellegrini, ecco cosa ha combinato durante il matrimonio dell’ex Filippo Magnini - DonnaGlamour : Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Ci sposiamo a Venezia in estate, i figli arriveranno” - fanpage : Federica Pellegrini e Matteo Giunta svelano i dettagli delle nozze in un’intervista di coppia a Chi ???? -