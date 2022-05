F1, Mario Isola: “Con le nuove regole a Montecarlo potremmo vedere strategie diverse in gara” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Neanche il tempo di respirare ed è già tempo di tornare in pista per la Formula Uno, che fa tappa a Montecarlo da venerdì 27 a domenica 29 maggio per il settimo round stagionale del Mondiale. Secondo weekend di gara consecutivo dunque per il circus, dopo la tre-giorni di Barcellona andata in scena dal 20 al 22 maggio sulla pista catalana di Montmelò. Il circuito monegasco rappresenta come di consueto un unicum nel calendario della F1, con una velocità media bassa e poche vie di fuga che rendono i sorpassi quasi impossibili. Le qualifiche e la strategia in gara diventano quindi fondamentali per il risultato conclusivo del Gran Premio di Monaco, come conferma Mario Isola. “Monaco è spesso descritta come una delle gare più imprevedibili dell’anno, ma la verità è che le qualifiche assumono un significato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Neanche il tempo di respirare ed è già tempo di tornare in pista per la Formula Uno, che fa tappa ada venerdì 27 a domenica 29 maggio per il settimo round stagionale del Mondiale. Secondo weekend diconsecutivo dunque per il circus, dopo la tre-giorni di Barcellona andata in scena dal 20 al 22 maggio sulla pista catalana di Montmelò. Il circuito monegasco rappresenta come di consueto un unicum nel calendario della F1, con una velocità media bassa e poche vie di fuga che rendono i sorpassi quasi impossibili. Le qualifiche e la strategia indiventano quindi fondamentali per il risultato conclusivo del Gran Premio di Monaco, come conferma. “Monaco è spesso descritta come una delle gare più imprevedibili dell’anno, ma la verità è che le qualifiche assumono un significato ...

Advertising

infoitsport : F1, Mario Isola: 'Con le nuove regole a Montecarlo potremmo vedere strategie diverse in gara' - sportal_it : Mario Isola avvisa Charles Leclerc e Max Verstappen - DelenSeil : RT @fpontiggia1: #Nostalgia, la possibilità di un'isola chiamata Sanità: Mario Martone a #Cannes2022 e da oggi in sala con @medusa_film. Su… - cinematografoIT : RT @fpontiggia1: #Nostalgia, la possibilità di un'isola chiamata Sanità: Mario Martone a #Cannes2022 e da oggi in sala con @medusa_film. Su… - TIZIANAMAZZOLA : RT @fpontiggia1: #Nostalgia, la possibilità di un'isola chiamata Sanità: Mario Martone a #Cannes2022 e da oggi in sala con @medusa_film. Su… -