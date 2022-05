Ex vincitore di Amici cerca la ‘gloria’ in America: di chi si tratta? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un ex vincitore del talent show di Maria De Filippi ha annullato i suoi concerti per cercare di avviare la sua carriera in America. Alberto Urso vola negli States Alberto Urso ha vinto la 18^ edizione di Amici. Il cantante originario di Messina si era fatto notare nel talent show di Maria De Filippi per la sua voce da tenore. Terminato Amici, Alberto ha preso parte ad alcune collaborazioni. Oggi, il 24enne sembra non accontentarsi più del successo raggiunto in Italia. Come annunciato sui social dal diretto interessato presto tornerà con nuovi progetti molto allettanti. Urso ha spiegato ai suoi fan che per una “giusta” causa ha dovuto annullare i tre concerti in programma a Roma, Taormina e Milano: “Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un exdel talent show di Maria De Filippi ha annullato i suoi concerti perre di avviare la sua carriera in. Alberto Urso vola negli States Alberto Urso ha vinto la 18^ edizione di. Il cantante originario di Messina si era fatto notare nel talent show di Maria De Filippi per la sua voce da tenore. Terminato, Alberto ha preso parte ad alcune collaborazioni. Oggi, il 24enne sembra non accontentarsi più del successo raggiunto in Italia. Come annunciato sui social dal diretto interessato presto tornerà con nuovi progetti molto allettanti. Urso ha spiegato ai suoi fan che per una “giusta” causa ha dovuto annullare i tre concerti in programma a Roma, Taormina e Milano: “Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così ...

Advertising

rtl1025 : ?? Un evento imperdibile per cui si registra già il tutto esaurito: è il #radiozetaFHL22, il festival di… - RadioDueLaghi : Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, pubblicherà il 3 giugno il suo primo EP ufficiale, che presenterà in una ser… - VicolodelleNews : Vincitore di #Amici se ne va a sfondare in #America - Il Vicolo delle News Il Vicolo delle News - Daaisyviolet : APRIAMO CON LUIGI STRANGIS IL VINCITORE DI AMICI FINALMENTE DIREI - cindykia25644 : RT @Solasta843: E quindi il (non) vincitore di Amici ha raggiunto il mezzo milione ???? #alexwyse -