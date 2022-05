Ecco deviazioni autobus per eventi di domani (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – domani, dalle 13 alle 21, per un evento all’interno del parco Rabin, sarà chiusa al traffico via Panama, tra via Salaria e largo Bangladesh, in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee di bus. domani, dalle 15 alle 19 circa, una processione religiosa sfilerà in Centro lungo piazza della Chiesa Nuova, corso Vittorio, via San Pio X, via della Conciliazione, piazza San Pietro, lungotevere Castello, via di Panico, via degli Orsini, piazza dell’orologio e via dei Filippini. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma –, dalle 13 alle 21, per un evento all’interno del parco Rabin, sarà chiusa al traffico via Panama, tra via Salaria e largo Bangladesh, in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee di bus., dalle 15 alle 19 circa, una processione religiosa sfilerà in Centro lungo piazza della Chiesa Nuova, corso Vittorio, via San Pio X, via della Conciliazione, piazza San Pietro, lungotevere Castello, via di Panico, via degli Orsini, piazza dell’orologio e via dei Filippini. Possibilio brevi stop per le linee di bus. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it (Agenzia Dire)

