Advertising

Forzazzurri

Presente anche il presidente del Napoli Aurelio Deche ha rilasciato alcune dichiarazioni. Intervista De'Questi signori che gestiscono il calcio italiano non hanno mai ...È un atto d'al presidente del Tottenham Daniel Levy. Non gli dà del pappone, non è nella ... Ed eccoci a domande che sembrano quelle che a Napoli pongono da anni a De: Scrive che Conte ... De Laurentiis accusa: "Il calcio italiano è fatto da chi ha fallito" ForzAzzurri.net - De Laurentiis ha partecipato all'evento per i 130 anni de Il Mattino. Il patron ha rilasciato alcune dichiarazioni dal tono accusatorio ...Stasera in tv il film L'affido - Una storia di violenza su Rai 5 alle ore 21.15: ecco la trama, il trailer e curiosità del film ...