Che vita | quella di Bob Dylan E buon compleanno

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ottantuno anni ieri e che, almeno a guardarla da lontano. Ricca più della mia. Forse. Per sicuro di quelle di un Saviano, di un Di Matteo, di una Maria Elisabetta Alberti Casellati. Bob. Le origini da Odessa (a proposito), anche dalla Lituania (sempre a proposito), l’ebraismo non tanto come religione, come marchio a fuoco. Poi tutto. Il rock, il folk, la musica elettronica, due, tre, quattro, cinque generazioni, l’odio dichiarato per John Lennon, bravino, intendiamoci, mavergogna di testo per “Imagine”. Oscar, Nobel, premi, lauree, pompini come manco a Nelson Mandela. Che in quanto antisemita, gli stava qui. Si convertì a cristiano. Perché? gli chiesero: “Non ho mai visto un Dio, confesso, ho fede solo nella musica”. Bob. Un metro e cinquantacinque. Cinquecento miliardi di pagine su Wikipedia ne ...