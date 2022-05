Charlene di Monaco | pixie spettinato per l’abbraccio con Gabrielle

Leggi su amica

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Parola d’ordine: movimento! Per il primo evento ufficiale della piccoladirivoluziona ilcut in chiave moderna e rock (Instagram @hshprincess, dinamico e sbarazzino. Ultra moderno e rock.diè davvero tornata. E con lei gli hair look più stravaganti di corte. La principessa ha partecipato con la figlia, 7 anni, ai fashion awards, evento della Montercarlo Fashion Week. E qui ha rivoluzionato il suocut biondo platino sfoggiato in occasione del suo ritorno a Palazzo mostrandosi con una capigliatura movimentata dall’effetto. Un hair style da mamma decisamente moderna.di ...