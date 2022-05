Cava de’ Tirreni, sequestrati capi di abbigliamento contraffatti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Cava DE’ Tirreni – Nel corso di un normale servizio di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Salerno ha individuato una ditta che vendeva capi d’abbigliamento per adulti e per bambini in violazione della disciplina a tutela dei marchi e del Made in Italy. L’intervento dei militari della Compagnia di Cava de’ Tirreni ha interessato una delle bancarelle del mercato rionale metelliano, dov’e stata intercettata della merce riportante i loghi di note griffe, tutti palesemente contraffatti. Dopo aver appurato la natura irregolare di quei prodotti, al fine di risalire all’intera filiera del commercio illecito, i Finanzieri hanno proceduto alla perquisizione della sede legale e del deposito della società riconducibile al responsabile, siti entrambi a ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 25 maggio 2022)DE’– Nel corso di un normale servizio di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Salerno ha individuato una ditta che vendevad’per adulti e per bambini in violazione della disciplina a tutela dei marchi e del Made in Italy. L’intervento dei militari della Compagnia dide’ha interessato una delle bancarelle del mercato rionale metelliano, dov’e stata intercettata della merce riportante i loghi di note griffe, tutti palesemente. Dopo aver appurato la natura irregolare di quei prodotti, al fine di risalire all’intera filiera del commercio illecito, i Finanzieri hanno proceduto alla perquisizione della sede legale e del deposito della società riconducibile al responsabile, siti entrambi a ...

