Calciomercato Juve, sfuma un obiettivo per il centrocampo: sta per firmare con il Bayern Monaco! (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Bayern Monaco sta per ufficializzare l’acquisto del talentuoso centrocampista dell‘Ajax, Ryan Gravenberch, battendo così la concorrenza della Juventus, che da tempo era sulle tracce del calciatore. Calciomercato Juve Gravenberch Infatti, secondo il Telegraaf, il Bayern Monaco, avrebbe trovato un accordo di massima con l’Ajax, sulla base di 30 milioni di euro. Il trasferimento dovrebbe essere uficializzato a breve. sfuma dunque il sogno di vedere il centrocampista della nazionale olandese con la maglia della Juve, che dovrà rinforzare la propria mediana guardando altrove. Emanuele Pagliano Migliardi Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) IlMonaco sta per ufficializzare l’acquisto del talentuoso centrocampista dell‘Ajax, Ryan Gravenberch, battendo così la concorrenza dellantus, che da tempo era sulle tracce del calciatore.Gravenberch Infatti, secondo il Telegraaf, ilMonaco, avrebbe trovato un accordo di massima con l’Ajax, sulla base di 30 milioni di euro. Il trasferimento dovrebbe essere uficializzato a breve.dunque il sogno di vedere il centrocampista della nazionale olandese con la maglia della, che dovrà rinforzare la propria mediana guardando altrove. Emanuele Pagliano Migliardi

Advertising

GiovaAlbanese : Il #calciomercato del #Chelsea è ancora congelato, la #Juventus vuole andare sul sicuro e rischiare: la pista… - Gazzetta_it : Non solo Pogba, la Juve ha nel mirino Di Maria e Raspadori. E su Perisic... #Calciomercato - Gazzetta_it : Gol, kebab e orologi: #Pogba e Torino, è una storia di cuore - CrapanzanoRobin : RT @tuttosport: #Juve, non solo centrali: il futuro di #AlexSandro e #Pellegrini ?? - ZonaBianconeri : RT @temafootball24: #Torino: ipotesi rinnovo del prestito per #Pjaca. La #Juve disposta ad accettare lo sconto per #Mandragora soltanto ins… -