Calcio Napoli, perquisizioni nella sede del Lille per il trasferimento di Osimhen (Di mercoledì 25 maggio 2022) La polizia giudiziaria francese ha eseguito delle perquisizioni negli uffici del Lille che potrebbero riguardare il trasferimento di Osimhen al Calcio Napoli. La polizia giudiziaria francese ha eseguito delle persquisizioni negli uffici del Lille a Luchin e interrogato diverse persone nei locali di Camphin-en-Pevele, fra cui il direttore amministrativo e legale, Julien Mordacq. Lo riporta Leggi su 2anews (Di mercoledì 25 maggio 2022) La polizia giudiziaria francese ha eseguito dellenegli uffici delche potrebbero riguardare ildial. La polizia giudiziaria francese ha eseguito delle persquisizioni negli uffici dela Luchin e interrogato diverse persone nei locali di Camphin-en-Pevele, fra cui il direttore amministrativo e legale, Julien Mordacq. Lo riporta

Advertising

sportmediaset : Lille, polizia in sede: nel mirino il trasferimento di Osimhen al Napoli #lille #osimhen #sportmediaset #napoli… - Gazzetta_it : Polizia perquisisce la sede del Lilla. L'Equipe: 'si indaga per il trasferimento di #Osimhen al Napoli' - Gazzetta_it : #calciomercato Udinese, l'agente di #Deulofeu: 'Va via. Napoli piazza gradita' - tackleduro : La cosa più brutta del calcio italiano degli ultimi anni è che l’audio del Var di Inter-Juve sulla mancata espulsio… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri pressa per l'arrivo di Mario Rui: i dettagli - Calcio Napoli 1926 -

CorSport: il Napoli ha chiesto informazioni all'Udinese per Beto ...a segno 13 gol in totale Empoli 06/12/2021 - campionato di calcio serie A / Empoli - Udinese / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Gerard Deulofeu, con Beto (al centro) e Success Il Napoli ... Scontri Spezia - Napoli, le testimonianze che inchiodano i tifosi azzurri - Top News Resta ancora un giallo la natura degli scontri verificatisi domenica scorsa al Picco tra le tifoserie di Spezia e Napoli nell'ultima di campionato. Sul Secolo XIX si leggono le testimonianze dei tifosi spezzini che accusano i fan azzurri Uno di loro, Michele Pastorello, racconta: E ancora Sergio Vergassoal: CalcioNapoli24 Verona-Napoli, denunciati cinque ultras partenopei Alcuni tifosi campani avevano dato vita ad alcuni disordini davanti alla Questura in occasione dell’ultima sfida interna Dopo gli scontri dello scorso 13 marzo tra i tifosi del Verona e del Napoli avv ... Calcio: Zeman, 'il vero sconfitto dal Milan è stato il Napoli' Il Milan è uscito meglio alla distanza". Lo dice Znedek Zeman al "Corriere della Sera", aggiungendo che il vero sconfitto dal Milan è il Napoli: "penso che debba rammaricarsi più il Napoli che l’Inter ... ...a segno 13 gol in totale Empoli 06/12/2021 - campionato diserie A / Empoli - Udinese / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Gerard Deulofeu, con Beto (al centro) e Success Il...Resta ancora un giallo la natura degli scontri verificatisi domenica scorsa al Picco tra le tifoserie di Spezia enell'ultima di campionato. Sul Secolo XIX si leggono le testimonianze dei tifosi spezzini che accusano i fan azzurri Uno di loro, Michele Pastorello, racconta: E ancora Sergio Vergassoal: CorSport - Sondaggio Napoli per Beto: la situazione Alcuni tifosi campani avevano dato vita ad alcuni disordini davanti alla Questura in occasione dell’ultima sfida interna Dopo gli scontri dello scorso 13 marzo tra i tifosi del Verona e del Napoli avv ...Il Milan è uscito meglio alla distanza". Lo dice Znedek Zeman al "Corriere della Sera", aggiungendo che il vero sconfitto dal Milan è il Napoli: "penso che debba rammaricarsi più il Napoli che l’Inter ...