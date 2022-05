Ascolti tv 24 maggio 2022: Raoul Bova spazza via Canale5 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai1 davanti al film Mediaset e a Italia1 Un’altra trionfale puntata di Don Matteo 13 su Rai1 con il 30,23% e 5,572 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la fiction con Raoul Bova aveva portato a casa il 30,63% e 5,8 milioni. Seconda posizione per il film 50 sfumature di rosso su Canale5 che ha fatto il 9,60% e 1,659 milioni di contatti. Martedì scorso la pellicola Le ragazze di Wall Street aveva fatto il 10,13% e 1,8 milioni. Medaglia di bronzo per Le Iene presentano il delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi che su Italia1 ha registrato il 9,46% di share media con 1,379 milioni di telespettatori. Settimana scorsa Le Iene presentano: un Paese di furbetti aveva raccolto il 10,43% e 1,4 milioni. Ascolti tv altre reti Giù dal podio si piazza il talk show ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 25 maggio 2022)tv: la fiction di Rai1 davanti al film Mediaset e a Italia1 Un’altra trionfale puntata di Don Matteo 13 su Rai1 con il 30,23% e 5,572 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la fiction conaveva portato a casa il 30,63% e 5,8 milioni. Seconda posizione per il film 50 sfumature di rosso suche ha fatto il 9,60% e 1,659 milioni di contatti. Martedì scorso la pellicola Le ragazze di Wall Street aveva fatto il 10,13% e 1,8 milioni. Medaglia di bronzo per Le Iene presentano il delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi che su Italia1 ha registrato il 9,46% di share media con 1,379 milioni di telespettatori. Settimana scorsa Le Iene presentano: un Paese di furbetti aveva raccolto il 10,43% e 1,4 milioni.tv altre reti Giù dal podio si piazza il talk show ...

