(Di mercoledì 25 maggio 2022), leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, annuncia ala terza apertura dell’anno, il nuovo punto vendita sarà operativo da domani giovedì 26 maggio, ore 09:00.al Parco Pontino dirappresenta un’apertura rilevante per l’insegna che accresce la propria presenza nel Lazio e in Italia e rafforza la strategia omnicanale. Il punto vendita, infatti, come tutti i negozi, offre al cliente unapersonalizzata integrata con tutti i touch point digitali quali sito, app e display touch screen in negozio. Ai clienti potranno acquistare prodotti ...

CorriereCitta : Apre MediaWorld a Pomezia: tecnologia, consulenza e servizi - VillaggioTecno : MediaWorld: apre il nuovo negozio di Pomezia -

DDay.it

Al punto venditadi Pomezia lavoreranno 27 persone, che sono state formate nelle scorse settimane. " L'apertura di Pomezia ci permette di ampliare la nostra presenza in una regione ...La settimana di Mediawowrld sicon il nuovo volantino 'Super - Zero', attivo sia online che nei negozi fino al 26 Maggio 2022 e che propone non solo il pagamento a rate a tasso zero, ma anche tantissimi prodotti a prezzi ... MediaWorld apre a Pomezia. Fino a domenica 29 maggio “No IVA” per i prodotti in negozio MediaWorld, leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, annuncia a Pomezia la terza apertura dell’anno, il nuovo punto vendita ...MediaWorld è splendida, all'interno della campagna promozionale si trovano alcuni dei migliori prodotti effettivamente in offerta.