Will: in arrivo il primo Ep e il tour (Di martedì 24 maggio 2022) Venerdì 10 giugno esce “Chi sono veramente Ep” il primo Ep di Will. In arrivo in autunno anche il tour che vedrà l’artista girare tra i club delle principali città italiane. Il lancio è avvenuto attraverso TikTok, la piattaforma social che gli ha regalato la popolarità. Nel giro di poche ore, il breve video racconto ha superato il mezzo milione di views, conquistando oltre 60 mila Like. Il primo Ep di Will, è in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy) ed è già disponibile in pre- order a questo link. Da oggi sono inoltre aperte e disponibili le prevendite per il “Chi sono veramente tour” che vedrà Will impegnato il prossimo autunno/inverno nei più prestigiosi club delle principali città italiane. Inoltre, preordinando sul sito ... Leggi su zon (Di martedì 24 maggio 2022) Venerdì 10 giugno esce “Chi sono veramente Ep” ilEp di. Inin autunno anche ilche vedrà l’artista girare tra i club delle principali città italiane. Il lancio è avvenuto attraverso TikTok, la piattaforma social che gli ha regalato la popolarità. Nel giro di poche ore, il breve video racconto ha superato il mezzo milione di views, conquistando oltre 60 mila Like. IlEp di, è in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy) ed è già disponibile in pre- order a questo link. Da oggi sono inoltre aperte e disponibili le prevendite per il “Chi sono veramente” che vedràimpegnato il prossimo autunno/inverno nei più prestigiosi club delle principali città italiane. Inoltre, preordinando sul sito ...

Advertising

tvadave : @covrtana io non so ancora che sc4zzi abbiano quei due. But I'm ready to fight everyone who will mess with you (chi… - raulcarra69 : RT @fsantini1986: Stasera l'arrivo di #GigiMarzullo ? Natalina che sposa Cecchini ?? ? And last but not the least,l'arrivo di Anceschi. Cecc… - fsantini1986 : Stasera l'arrivo di #GigiMarzullo ? Natalina che sposa Cecchini ?? ? And last but not the least,l'arrivo di Anceschi… - pioberna : ???? #forthecrown in chiusura per l’ arrivo di centrocampista offensivo, prenderà uno slot young DP ???? #forthecrown c… - will_chase__ : @kozmic_blues79 Quando arrivo a casa ;) -