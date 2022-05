Uomini e Donne, Tinì confessa: “C’è un cavaliere con cui sarei uscita volentieri” (Di martedì 24 maggio 2022) Intervistata da Uomini e Donne Magazine, il settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Tinì Cansino ha parlato del suo ruolo di opinionista assieme a Tina Cipollari e a Gianni Sperti e poi ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata. “Diversi cavalieri erano belli e affascinanti secondo me” ha risposto Tinì alla domanda se qualcuno le piaccia più degli altri, “e con uno di loro sarei andata volentieri a cena, ma non le dirò mai di chi si tratta…”. Ma il web ha pochi dubbi: stando all’opinione dei più, infatti, anche la Cansino avrebbe avuto un debole per Giorgio Manetti, l’ex di Gemma Galgani che da anni ormai non è più nel programma. Non a caso, infatti, Tinì parla al passato, lasciando intendere che questo fantomatico cavaliere ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 24 maggio 2022) Intervistata daMagazine, il settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi,Cansino ha parlato del suo ruolo di opinionista assieme a Tina Cipollari e a Gianni Sperti e poi ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata. “Diversi cavalieri erano belli e affascinanti secondo me” ha rispostoalla domanda se qualcuno le piaccia più degli altri, “e con uno di loroandataa cena, ma non le dirò mai di chi si tratta…”. Ma il web ha pochi dubbi: stando all’opinione dei più, infatti, anche la Cansino avrebbe avuto un debole per Giorgio Manetti, l’ex di Gemma Galgani che da anni ormai non è più nel programma. Non a caso, infatti,parla al passato, lasciando intendere che questo fantomatico...

