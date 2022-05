Advertising

Agenzia askanews

nell'Oblast di Donestk nell'est dell'è una città devastata ma, dopo tre mesi di bombardamenti russi, gli ultimi cittadini rimasti non vogliono partire; il sindaco cerca invano di ......Le forze impiegate in questo settore 'probabilmente cercano di avanzare piu' a Ovest verso... La conquista della regione di Kherson, l'unica Oblast dell'del tutto in mano ai russi, ha ... Ucraina, Bakhmout città devastata ma la gente non vuole partire Guerra Ucraina, la Russia vuole annettere Mariupol alla regione di Rostov Secondo quanto riportano fonti ucraine su Telegram, l'autoproclamato sindaco di Mariupol vuole che la città sia annessa alla r ...AGI - La Russia ha concentrato la maggior parte delle sue forze nella battaglia per il Donbass, con l'obiettivo di impadronirsi delle aree delle regioni di Donetsk e Lugansk ancora in mano alle autori ...