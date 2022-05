Sparatoria in una scuola elementare in Texas: due bambini uccisi, almeno 13 feriti. Arrestato un sospettato (Di martedì 24 maggio 2022) Sono almeno due i bambini morti in una Sparatoria scoppiata in una scuola elementare di Uvalde, nel Texas, al Robb Elementary. almeno 13 invece sono i piccoli rimasti feriti e ricoverati in ospedale. Il sospettato sarebbe stato Arrestato dalla polizia, come riporta Abnews. May 24, 2022 In aggiornamento Leggi anche: Sparatoria di Buffalo, i video diventano virali (nonostante le censure). Su Facebook 43 mila interazioni Sparatoria di Buffalo, la polizia: «Il killer voleva proseguire la strage in un altro negozio» Cos’è successo nella Sparatoria di Laguna Woods in California: «I fedeli hanno disarmato l’uomo che sparava» California, spari in una chiesa. ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Sonodue imorti in unascoppiata in unadi Uvalde, nel, al Robb Elementary.13 invece sono i piccoli rimastie ricoverati in ospedale. Ilsarebbe statodalla polizia, come riporta Abnews. May 24, 2022 In aggiornamento Leggi anche:di Buffalo, i video diventano virali (nonostante le censure). Su Facebook 43 mila interazionidi Buffalo, la polizia: «Il killer voleva proseguire la strage in un altro negozio» Cos’è successo nelladi Laguna Woods in California: «I fedeli hanno disarmato l’uomo che sparava» California, spari in una chiesa. ...

