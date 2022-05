Scuola | lo scontro tra alunni e prof su come vestirsi in classe | «Canottiera e pantaloncini? Fa caldo»

(Di martedì 24 maggio 2022) Con l’estate che si avvicina, la morsa delsempre più stringente e la mascherina obbligatoria, gli studenti e le studentesse delle scuole italiane, alle prese con gli ultimi preparativi per le interrogazioni e verifiche prima delle vacanze o dell’esame di maturità, devono fare attenzione anche al guardaroba. E devono rispettare, in linea di massima, norme di decoro, che però non trovano chiaro spazio nei documenti ministeriali, ma fanno capolino solo in alcune circolari interne ai singoli istituti che, nella maggior parte dei casi, sono sprovvisti di condizionatori e ventilatori. Insomma, la scelta se indossare canotte,, abiti smanicati sta agli studenti e alle studentesse, cosìè discrezionale, per i docenti, reputare più o meno adeguato l’abbigliamento degli. E sempre più spesso questo ...

Advertising

bettasanlazzaro : @aledavenia @Corriere “Una televisione ridotta a un’arena di identità che si definiscono attraverso lo scontro (dal… - AlvaroS92973599 : «La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola. La c… - luomodifiducia : @_Nico_Piro_ già preannunciate manovre lacrime e sangue sul fronte interno: da una parta si finanzia lo scontro geo… - gazzettamantova : Le maestre di Pomponesco: «Abbiamo protetto i nostri bambini dall’inseguimento dei ladri fuori da scuola» Lo scontr… - gazzettamantova : Lo scontro tra ladri e militari è avvenuto sotto gli occhi di alcune classi. «Abbiamo subito abbassato le tende cer… -

Open

I motivi dellogoverno - sindacati sembrano rispecchiare gli schemi già visti in tante .../ Dove abbiamo sbagliato (e cosa fare) se il 51% non capisce un testo scritto E tuttavia ci pare ...Un incontro con l'aspirante sindaco Roberto Lagalla davanti allaFranchetti, per giunta saltato, sfocia in unofisico tra il consigliere comunale Ugo Forello (gruppo Oso) e un operaio della Reset. Forello racconta di un'aggressione fisica e verbale ... Scuola, lo scontro tra alunni e prof su come vestirsi in classe: «Canottiera e pantaloncini Fa caldo» Confronto in corso tra governo e sindacati per il rinnovo del contratto dei docenti 2019-2021. Sulla formazione potrebbe giocarsi una partita decisiva ...Genova – “È un attacco alla libertà di parola, di espressione, la mia era una citazione cinematografia, di “Un sacco bello” di Verdone, che si riferiva allo scontro generazionale, alla incomunicabilit ...