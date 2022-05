Rinnovo Ibra | la decisione dello svedese sul suo futuro

(Di martedì 24 maggio 2022)avrebbe deciso per ilper un’altra stagione con il Milan e continuare così con i rossoneri Spuntano novità suldicon il Milan. Secondo quanto riportato da calciomercato.com e dal giornalista Daniele Longo, loavrebbe deciso di prolungare il suo contratto. Zlatan vuole continuare a scrivere la storia del club e dopo una visita al ginocchio approfondita potrebbe mettere la firma sul contratto per un’altra stagione con i rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazidis aveva deciso di far fuori Pioli, poi grazie a Maldini eha cambiato idea. Il Milan è ... Il presidente si fida delle sue ispirazioni, salvo poi arrivare alall'ultimo secondo .' ...Zlatan dà sicurezza, basta che ci sia. Vederlo seguire la partita in piedi in panchina vale ... Futuro Ridurmi lo stipendio per il Milan era stato il mio ultimo pensiero, come lo sarà il. ...Cosa farà adesso Ibrahimovic Cosa farà dopo questo Scudetto Lui aveva fatto una promessa, ma con Zlatan tutto può sempre succedere.BANDIERA – “Alla fine ricordo la telefonata di Maldini che mi dice: “Tranquillo, sei per la seconda volta un nuovo giocatore del Milan”. LEAO – “Consegno a lui l’Oscar di miglior giocatore della stagi ...