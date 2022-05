(Di martedì 24 maggio 2022) Oggi l'azienda ha lanciato in Cina, uno smartphone 5G economico dotato di un ampio display FHD+ da 6,5 ??pollici. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Redmi Note 11SE ufficiale con Dimensity 700 e batteria da 5000 mAh - UPrezzo : ??È arrivato lo #Xiaomi Redmi Note 11 - prestazioni da urlo per un ottimo #smartphone a meno di 200 euro ?? - Tech4D_ : Xiaomi annuncia Redmi Note 11T Series e la partnership con Leica - HDblog : Redmi Note 11T Pro e Pro+ ufficiali: cambia (quasi) solo il prezzo - rana_adnan890 : RT @mastechofficial: Oppo Reno 8,Samsung A33,A53,A73,vivo S Series,iPhone 14 Price,Redmi Note... -

Lo Smartphone 5G migliore rapporto qualità/prezzo9T , compralo al miglior prezzo da Unieuro a 199 euro . 2 condivisioni Condividi Tweet Nicola Zucchini Buriani FONTE Notizie Relazionate ...11T Pro e Pro+ sono ufficiali: erano attesi per oggi i nuovi smartphone della gamma, chiamati a migliorare le già buone prestazioni della serie precedente - noi abbiamo provato sia11 ...Xiaomi ha appena ufficializzato la serie Redmi Note 11T per il mercato cinese; scopriamo le caratteristiche di questi due smartphone midrange.Redmi Note 11T Pro e Pro+ sono ufficiali: erano attesi per oggi i nuovi smartphone della gamma, chiamati a migliorare le già buone prestazioni della serie precedente - noi abbiamo provato sia Note 11 ...