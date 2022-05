Rasa al suolo dai missili russi, ecco cosa resta di Podolsk: il video shock (Di martedì 24 maggio 2022) Un tempo città industriale e centro amministrativo del distretto di Podolski nell'Oblast, oggi è soltanto un cumulo di macerie. Situata a soli 15 minuti da Kiev è stata colpita a morte dai razzi. 24 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Un tempo città industriale e centro amministrativo del distretto dii nell'Oblast, oggi è soltanto un cumulo di macerie. Situata a soli 15 minuti da Kiev è stata colpita a morte dai razzi. 24 ...

Advertising

cala_l_asso : RT @ilrisolutoreIT: Maledetti bastardi…questa la scuola di merda italiana che deve TASSATIVAMENTE essere rasa al suolo a partire dal penoso… - rita_mereu : 1/8 Il 26/4/1937, Guernica fu rasa al suolo dai nazisti durante la guerra civile spagnola tra i repubblicani e i m… - Rino706 : Anno 2017, Mosul rasa al suolo dai bombardamenti USA. In fondo volevano solo esportare la democrazia, e poi li mica… - rizzijohnson : @TeodCamilli Ma infatti per me tutto cambierà quando cambierà il presidente USA e l'Ukraina verrà rasa al suolo come l'Iraq - tizianamosca3 : @lauraluciacarme @pinomaester @wozzabuzzy @CarloCalenda Quindi dici che la battaglia di Aleppo (rasa al suolo dai b… -