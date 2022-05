“Quarta Repubblica”, Toni Capuozzo parla della guerra in Ucraina: telespettatori sconvolti (Di martedì 24 maggio 2022) Il programma Quarta Repubblica accompagna i suoi telespettatori alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia. Un’analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese affrontati in compagnia di importanti ospiti in studio. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Quarta Repubblica tra gli ospiti in studio anche Toni Capuozzo, il quale è tornato a parlare del delicato tema della guerra in Ucraina. Ormai si combatte da 90 giorni e le stragi di civili sono sempre in aumento. Capuozzo ha paura delle conseguenze del conflitto e ha alzato dei dubbi sull’avanzamento dei negoziati tra Kiev e la Russia. Vediamo nel dettaglio le sue parole. ... Leggi su tvzap (Di martedì 24 maggio 2022) Il programmaaccompagna i suoialla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia. Un’analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese affrontati in compagnia di importanti ospiti in studio. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda ditra gli ospiti in studio anche, il quale è tornato are del delicato temain. Ormai si combatte da 90 giorni e le stragi di civili sono sempre in aumento.ha paura delle conseguenze del conflitto e ha alzato dei dubbi sull’avanzamento dei negoziati tra Kiev e la Russia. Vediamo nel dettaglio le sue parole. ...

Advertising

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @BaldinoVittoria ?? Quarta Repubblica, Rete 4 ?? 23.55 ?? #quartarepubblica - direzioneprc : Stasera, ore 23 circa, Rete 4, Quarta Repubblica, ospite la nostra @eleonoraforenza sulla guerra in #Ucraina - xposeidone : RT @Gabriel12349955: Quarta repubblica: bravo Sgarbi e bravo Sansonetti che parlano di processo sbagliato per il soldato russo di 20 anni ,… - BB21299453 : @todorov_denis @valy_s @Capezzone Capezzone lasciamo perdere sta bene a quarta repubblica dove l'ipocrisia regna so… - CreMaDrifter : RT @Libero_official: 'Io in autunno sono più preoccupato per noi che per la #Russia': i dubbi e i timori di #ToniCapuozzo a #QuartaRepubbli… -