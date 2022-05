Playoff Primavera 2022 | semifinali | il tabellone e gli accoppiamenti

(Di martedì 24 maggio 2022) Ile glidelledeidel campionato2021/. Roma e Inter, rispettivamente prima e seconda in classifica nella regular season, si preparano a fare il loro esordio in questa corsa allo Scudetto, sfidando le vincitrici dei quarti di finale. Lesono in programma giovedì 27 e venerdì 28 maggio. Le gare saranno secche: in caso di pareggio si giocano i supplementari, ma in caso di pareggio dopo i supplementari passa il turno la meglio classificata in stagione. Di seguito il(giovedì 27 e venerdì 28 maggio) Roma-Juventus Inter-Cagliari/Sampdoria SportFace.

QUARTI DI FINALE – I bianconeri in gol con Mbangula nella prima frazione. Il pareggio di Cissè tiene banco fino al 92', quando Cerri si inventa la rete che vale la semifinale con la Roma La stagione d ...90'+6 - FINISCE QUI!! La Juventus batte l'Atalanta 2-1 con un gol nel recupero di Cerri e si qualifica alle semifinali playoff del campionato Primavera, dove affronterà la Roma.