Per la prontezza delle Forze armate serve personale. L'audizione di Goretti (Di martedì 24 maggio 2022) Non solo tecnologia, a fare la differenza sono le persone. È questo il senso dell'intervento del capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, Luca Goretti, ascoltato in audizione alla commissione Difesa del Senato per affrontare la discussione sul disegno di legge n.2597 che rivede il modello delle Forze armate, a cui è collegata la delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale. "L'efficacia operativa dell'Aeronautica militare non si basa soltanto sul livello tecnologico e sui mezzi in dotazione, ma soprattutto su un idoneo, bilanciato, e prontamente disponibile capitale umano", ha spiegato il generale. L'importanza del fattore umano Secondo quanto spiegato da Goretti: "da anni assistiamo a una costante riduzione dello strumento militare, e l'atto in esame potrebbe ...

