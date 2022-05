“Manchester United spazzatura”, la Bbc si scusa per la scritta in sovraimpressione (Di martedì 24 maggio 2022) “Manchester United are rubbish”. È la scritta in sovrimpressione che è apparsa oggi sul canale di news della Bbc. L’emittente si è scusata, il Telegraph le ha definite scuse imbarazzate. E racconta che gli spettatori con vista di falco hanno intercettato la scritta intorno alle 9.35 mentre appariva tra i vari titoli del bollettino sportivo. L’emittente è stata costretta a spiegare che l’errore è stato dovuto a una prova. “Stamattina, alcuni di voi potrebbero aver notato qualcosa di piuttosto insolito sul rullo della parte inferiore dello schermo, con un commento sul Manchester United. La speranza è che i fan del Manchester United non si siano offesi.” L’errore è stato dovuto a qualcuno stagista che stava facendo pratica e ha sbagliato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) “are rubbish”. È lain sovrimpressione che è apparsa oggi sul canale di news della Bbc. L’emittente si èta, il Telegraph le ha definite scuse imbarazzate. E racconta che gli spettatori con vista di falco hanno intercettato laintorno alle 9.35 mentre appariva tra i vari titoli del bollettino sportivo. L’emittente è stata costretta a spiegare che l’errore è stato dovuto a una prova. “Stamattina, alcuni di voi potrebbero aver notato qualcosa di piuttosto insolito sul rullo della parte inferiore dello schermo, con un commento sul. La speranza è che i fan delnon si siano offesi.” L’errore è stato dovuto a qualcuno stagista che stava facendo pratica e ha sbagliato ...

