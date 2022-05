L’Antiterrorismo a casa di Selvaggia Lucarelli | lei attacca la Lamorgese | “Se ci fosse la Meloni…”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 maggio 2022)non se l’aspettava: all’alba, la polizia ha bussato alla sua porta, ha chiesto del figlio, ha ordinato di farsi da parte per effettuare una perquisizione. Alla ricerca di prove che a quanto pare non ha trovato. Nel mirino, il primogenito dell’influencer, accusato di aver partecipato a disordini di piazza in occasione delle proteste sull’alternanza scuola-lavoro. Il racconto della blogger è arrivato, puntuale, sui suoi profilo social.e la perquisizione del“Giovedì mattina sono venuti sei gentili carabinieri inmia per effettuare una perquisizione a seguito di un’indagine coordinata DAL(non è stato trovato nulla). Reato contestato a mio figlio minorenne: imbrattamento con un palloncino di ...