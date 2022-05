Highlights Atalanta-Juventus 1-2 | Final Four Primavera 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 24 maggio 2022) Gara molto intensa a Sassuolo tra le primavere dell’e dellache termina con una vittoria ospite per 1-2. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che se la sono fatti sfuggire di mano nonostante una buona gara, giocata spesso in contropiede.che quindi giocherà in il prossimo turno in semie. LA DIRETTA TESTUALE LA CRONACA DEL MATCH SportFace.