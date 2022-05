Hamsik | “Napoli | ho giocato nella squadra più spettacolare del decennio Il mio futuro è deciso”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 24 maggio 2022) Marekinnamorato di, l’ex capitano parla di Sarri ma anche deldel club e della lotta scudetto. In una intervista a Il Mattino lo slovacco, che ha appena detto addio alla Nazionale, parla dei suoi anni a, ricordando anche quegli anni magici vissuti con Maurio Sarri in panchina. Cosa si porta dentro de suoi 12 anni a?La felicità. Io aero felice, con gli amici, la mia famiglia, sul campo di calcio, con i tifosi. Sennò non avrei rinnovato per cinque volte, sapendo pure che avevo tante altre offerte per poter cambiare. Abbiamo riportato tutti insieme iltra le grandi. E sono rimasto tutto questo tempo perché non c’è stato un solo giorno in cui non ci fosse qualcosa che mi regalasse un sorriso. A cosa ripensa di più ...