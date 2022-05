Borsa: Europa apre debole, Parigi - 1,2%, Francoforte - 0,93% (Di martedì 24 maggio 2022) Apertura in ribasso per le principali borse europee. Parigi cede l'1,2% a 6.282 punti, Francoforte lo 0,93% a 14.043 punti, Londra lo 0,86% a 7.448 punti e Madrid lo 0,87% a 8.550 punti. . 24 maggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Apertura in ribasso per le principali borse europee.cede l'1,2% a 6.282 punti,lo 0,93% a 14.043 punti, Londra lo 0,86% a 7.448 punti e Madrid lo 0,87% a 8.550 punti. . 24 maggio ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa apre debole, Parigi -1,2%, Francoforte -0,93%: Segno meno anche per Londra (-0,86%) e Madrid (-0,87%) - fisco24_info : Borse, l’Europa parte in rosso. L’euro riaggancia quota 1,07 dollari: La divisa europea prosegue al rialzo dopo le… - sole24ore : Borse, l’Europa parte in rosso. L’euro riaggancia quota 1,07 dollari - fisco24_info : Borsa: Europa chiude in forte rialzo, Londra +1,6%: Francoforte +1,4% e Parigi +1,2%, stretta tassi spinge banche - VincenzoIanno16 : RT @ansa_economia: Borsa: Europa bene con dazi e Ny, corre l'euro, Milano -0,5%. Piazza Affari sconta stacco cedole. Gas sui minimi, rally… -