Alessandro Gassmann non lo nasconde, il suo premio più grande: lo rivela così (Di martedì 24 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alessandro Gassmann non lo nasconde, l’attore si mostra al settimo cielo sui social per il bellissimo evento che lo riempie di gioia: di cosa si tratta? Torna grande protagonista dei social l’attore che il pubblico conosce davvero molto bene ma questa volta per un motivo che lo riempie di gioia, la stessa emozione che in Leggi su youmovies (Di martedì 24 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non lo, l’attore si mostra al settimo cielo sui social per il bellissimo evento che lo riempie di gioia: di cosa si tratta? Tornaprotagonista dei social l’attore che il pubblico conosce davvero molto bene ma questa volta per un motivo che lo riempie di gioia, la stessa emozione che in

Advertising

GassmanGassmann : Alessandro Gassmann: 'Io, al Salone per promuovere gli eroi della lotta per l'ambiente' - GassmanGassmann : Alessandro Gassmann, intervista: “Un professore 2? Tante sorprese” - scc68samu : RT @simolar1984: Ma il grande e brillante Alessandro Gassmann che piano ha per affrontare il nuovo virus? Qualcuno mi aggiorni, sono inter… - mimmoalba1 : RT @simolar1984: Ma il grande e brillante Alessandro Gassmann che piano ha per affrontare il nuovo virus? Qualcuno mi aggiorni, sono inter… - VincenzaSMF : RT @simolar1984: Ma il grande e brillante Alessandro Gassmann che piano ha per affrontare il nuovo virus? Qualcuno mi aggiorni, sono inter… -