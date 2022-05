Al via Uro-H-Advisor, sistema che indica dove curare cancro vescica (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Il motore di ricerca con geolocalizzazione Uro-H-Advisor, ideato da pazienti affetti da tumori uroteliali per orientare chi ha il cancro alla vescica alla scelta dell'ospedale dove curarsi, viene presentato... Leggi su europa.today (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Il motore di ricerca con geolocalizzazione Uro-H-, ideato da pazienti affetti da tumori uroteliali per orientare chi ha ilallaalla scelta dell'ospedalecurarsi, viene presentato...

