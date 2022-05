Vaiolo scimmie | Ecdc | ' rischio generale basso | alto durante relazioni intime'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) - "La maggior parte dei casi attuali" didelle"si è presentata con sintomi lievi e per la popolazione più ampia la probabilità di diffusione è molto bassa. Tuttavia, la probabilità di un'ulteriore diffusione del virus attraverso uno stretto contatto, ad esempiole attività sessuali tra persone con più partner sessuali, è considerata alta". E' Andrea Ammon, direttore dell', Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, a illustrare le principali conclusioni della valutazione rapida del, pubblicata oggi dall'ente Ue. I casi didelle, precisa l', attualmente "sono stati diagnosticati principalmente tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con ...

Il vaiolo delle scimmie arriva in Toscana. Nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo è stato ricoverato un uomo di 32 anni di Arezzo rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle Canarie. 92 casi confermati e 28 casi sospetti di vaiolo delle scimmie: questo il bilancio dell'Oms legati a 12 Stati membri dove la malattia non è endemica. Sono stati registrati contagi in Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia. Un vaccino antivaiolo di terza generazione che offre pure una protezione contro quello delle scimmie, è stato autorizzato nell'Unione europea.