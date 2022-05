Vaiolo scimmie, allarme Oms. Sono i 92 casi nel mondo: rapida diffusione (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Vaiolo delle scimmie rischia di diventare una nuova emergenza mondiale. In appena una settimana dai primi riscontri della malattia, i casi accertati Sono saliti a 92 e Sono sparsi per tutto il mondo, altri 28 pazienti Sono sotto osservazione per il sospetto di aver contratto il virus. L'agenzia delle Nazioni Unite per l'Aids mette in guardia contro le informazioni "razziste e omofobe" che circolano sul virus del Vaiolo delle scimmie mettendo a rischio una risposta efficace alla diffusione della malattia. Il rischio, ha sottolineato oggi una nota dell'Unaids, non è solo il rafforzamento di stereotipi omofobi e razzisti, ma anche che si comprometta l'efficacia dell'azione per combattere l'epidemia. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 23 maggio 2022) Ildellerischia di diventare una nuova emergenza mondiale. In appena una settimana dai primi riscontri della malattia, iaccertatisaliti a 92 esparsi per tutto il, altri 28 pazientisotto osservazione per il sospetto di aver contratto il virus. L'agenzia delle Nazioni Unite per l'Aids mette in guardia contro le informazioni "razziste e omofobe" che circolano sul virus deldellemettendo a rischio una risposta efficace alladella malattia. Il rischio, ha sottolineato oggi una nota dell'Unaids, non è solo il rafforzamento di stereotipi omofobi e razzisti, ma anche che si comprometta l'efficacia dell'azione per combattere l'epidemia. Segui su ...

Advertising

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - BluDiChina : RT @gianvitosibilio: il vaiolo e' stato debellato dai vaccini. il vaiolo delle scimmie esiste da sempre. le scimmie non si vaccinano e quin… - ytor18 : RT @IlariaBifarini: Se davvero riescono a chiudere di nuovo la popolazione in casa e a farle iniettare sieri nel migliore dei casi inutili… -