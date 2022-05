Un sogno per Chiara: sul tatami delle Fiamme Gialle per crescere nel judo e nella vita (Di lunedì 23 maggio 2022) Ostia – Un sogno realizzato per Chiara Colletta. Sul tatami del judo delle Fiamme Gialle, l’atleta romana affetta da Sindrome di Down si è allenata con i suoi beniamini. Elios Manzi, Emanuele Bruno, Miriam Boi e Alice Bellandi, tra gli altri. Insieme a Chiara, gli atleti della Guardia di Finanza hanno condiviso uno splendido pomeriggio al Centro Sportivo di Castel Porziano. Lo ha fatto la stessa Chiara, sorriso dolce e carattere tenace. Appassionata di danza e ottima danzatrice, amante dell’equitazione e perfetta fantina, innamorata dello scautismo e adesso anche responsabile delle Coccinelle. Lo sport porta fuori dal buio della solitudine e tira fuori i propri talenti e volontà, lo sport porta fuori i tunnel e apre le ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 23 maggio 2022) Ostia – Unrealizzato perColletta. Suldel, l’atleta romana affetta da Sindrome di Down si è allenata con i suoi beniamini. Elios Manzi, Emanuele Bruno, Miriam Boi e Alice Bellandi, tra gli altri. Insieme a, gli atleti della Guardia di Finanza hanno condiviso uno splendido pomeriggio al Centro Sportivo di Castel Porziano. Lo ha fatto la stessa, sorriso dolce e carattere tenace. Appassionata di danza e ottima danzatrice, amante dell’equitazione e perfetta fantina, innamorata dello scautismo e adesso anche responsabileCoccinelle. Lo sport porta fuori dal buio della solitudine e tira fuori i propri talenti e volontà, lo sport porta fuori i tunnel e apre le ...

