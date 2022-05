Ultime Notizie – Patto stabilità, stop anche in 2023. Dombrovskis: “Non è un liberi tutti” (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Patto di stabilità resterà sospeso anche nel 2023, per il quarto anno consecutivo. Per la Commissione europea “sussistono le condizioni” per mantenere attivata la clausola di salvaguardia nel 2023, introdotta nel marzo 2020 davanti ai lockdown imposti dalla pandemia di Covid-19, e per disattivarla nel 2024, in ragione dell’”accresciuta incertezza” e dei “forti rischi al ribasso” per le prospettive di crescita nel contesto della guerra in Ucraina, dei rincari “senza precedenti” dell’energia e delle “continue interruzioni” nelle catene del valore. Il mantenimento della clausola nel 2023 fornirà lo spazio per le politiche nazionali di bilancio affinché siano in grado di “reagire all’occorrenza”, assicurando nel contempo una “transizione dolce” dal sostegno “generalizzato” ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Ildiresterà sospesonel, per il quarto anno consecutivo. Per la Commissione europea “sussistono le condizioni” per mantenere attivata la clausola di salvaguardia nel, introdotta nel marzo 2020 davanti ai lockdown imposti dalla pandemia di Covid-19, e per disattivarla nel 2024, in ragione dell’”accresciuta incertezza” e dei “forti rischi al ribasso” per le prospettive di crescita nel contesto della guerra in Ucraina, dei rincari “senza precedenti” dell’energia e delle “continue interruzioni” nelle catene del valore. Il mantenimento della clausola nelfornirà lo spazio per le politiche nazionali di bilancio affinché siano in grado di “reagire all’occorrenza”, assicurando nel contempo una “transizione dolce” dal sostegno “generalizzato” ...

