Striscione sfottò del Milan contro l’Inter | la FIGC apre un’indagine

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 23 maggio 2022) In casal’euforia per lo scudetto appena vinto è tantissima, incalcolabile. Al termine di una stagione tirata fino all’ultima partita, i rossoneri sono riusciti a riconquistare il tricolore che mancava ormai da undici lunghi anni. I tifosiisti si sono immediatamente riversati in strada a celebrare la vittoria accogliendo i giocatori di ritorno da Reggio Emilia. I festeggiamenti sono proseguiti oggi in Piazza Duomo, dove i protagonisti del successo hanno sfilato sui pullman scoperti assaliti dai propri supporter. Festeggiamenti ScudettoL’euforia per la vittoria nel testa a testa proprioè però sfociata inpesanti da parte dei giocatori stessi. Krunic e Maignan in particolare si sono fatti immortalare mentre sventolavano uno ...