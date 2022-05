Sassuolo, Dionisi: “Bisogna ripartire da dove abbiamo finito cercando di migliorarci per dare più continuità possibile” (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan campione d’Italia. Ecco quanto estrapolato Dionisi: “Potevamo fare molto meglio, finire così lascia un retrogusto amaro” “Ovviamente non sono per niente contento oggi, parlo di noi e dico che potevamo far meglio perché sui tre gol del Milan c’è la nostra superficialità che avevamo cercare di limare durante il campionato. Oggi le motivazioni erano diverse, sapendo che giocavamo con la più forte e ha vinto con merito oggi e il campionato anche. Finire così lascia un retrogusto amaro ma devo essere lucido e do un buon voto alla stagione. Sono andati via giocatori importanti, sono arrivati giovani importanti e oggi la giovane età non ha aiutato a gestire bene questa gara ma mettiamola da parte, non ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessio, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan campione d’Italia. Ecco quanto estrapolato: “Potevamo fare molto meglio, finire così lascia un retrogusto amaro” “Ovviamente non sono per niente contento oggi, parlo di noi e dico che potevamo far meglio perché sui tre gol del Milan c’è la nostra superficialità che avevamo cercare di limare durante il campionato. Oggi le motivazioni erano diverse, sapendo che giocavamo con la più forte e ha vinto con merito oggi e il campionato anche. Finire così lascia un retrogusto amaro ma devo essere lucido e do un buon voto alla stagione. Sono andati via giocatori importanti, sono arrivati giovani importanti e oggi la giovane età non ha aiutato a gestire bene questa gara ma mettiamola da parte, non ...

