Advertising

capuanogio : La #Salernitana si salva con 31 punti. Qualcuno mi sa indicare una quota salvezza più bassa nell’era dei tre punti… - fanpage : La #Salernitana è Salva! - FBiasin : Nella decisiva “doppia sfida salvezza”, la #Salernitana si salva e gioisce dopo uno 0-4 casalingo perché, contempor… - ScMotorieSelmi : Salernitana salva, festa anche a Recife - Sport_Fair : La #Salernitana si salva in #SerieA: #PriscillaSalerno si spoglia per festeggiare l'impresa | VIDEO -

Dicono che lache siall'ultima giornata sia una favola sportiva . Non è vero, nel campionato dei granata non c'è nulla di edificante : ladella doppia proprietà che probabilmente ...Infatti la permanenza in Serie A della squadra campana, fa scattare l'obbligo di riscatto, da parte della stessa, dell'attaccante Mikael, 22enne 'oggetto misterioso' della squadra di ..."Grazie di cuore a tutti i tifosi della Salernitana, abbiamo scritto una bellissima pagina di sport. Possiamo ora svelare i nostri ingredienti: coraggio, passio ...(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 23 MAG - La salvezza della Salernitana fa gioire anche dirigenti e tifosi dello Sport Recife. Infatti la permanenza in Serie A della squadra campana, fa scattare l'obbligo di ...