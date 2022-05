Roma, scendono in piazza le mamme delle vittime della strada: «Vogliamo evitare altre stragi stradali» (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono scese in strada a Roma nel weekend al grido di “basta altre stragi stradali”. Loro sono le mamme che chiedono giustizia per i loro figli morti in modo tragico sulle strade del nostro Paese. E così, sabato 21 maggio, riunite in diverse Associazioni provenienti da tutta Italia si sono date appuntamento nella Capitale per far sentire la propria voce. mamme coraggio sfilano a Roma «Vogliamo giustizia per i nostri figli e lottiamo affinché nessuno debba più perdere la vita sull’asfalto». È stato questo il grido di dolore e l’appello lanciato dalle mamme Coraggio durante la manifestazione nazionale svoltasi a Roma intitolata “Sulla strada in sicurezza”. Presenti anche le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono scese innel weekend al grido di “bastali”. Loro sono leche chiedono giustizia per i loro figli morti in modo tragico sulle strade del nostro Paese. E così, sabato 21 maggio, riunite in diverse Associazioni provenienti da tutta Italia si sono date appuntamento nella Capitale per far sentire la propria voce.coraggio sfilano agiustizia per i nostri figli e lottiamo affinché nessuno debba più perdere la vita sull’asfalto». È stato questo il grido di dolore e l’appello lanciato dalleCoraggio durante la manifestazione nazionale svoltasi aintitolata “Sullain sicurezza”. Presenti anche le ...

