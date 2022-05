Roma, Berardi: «Mourinho è speciale. Mkhitaryan? Speriamo che…» (Di lunedì 23 maggio 2022) Pietro Berardi, amministratore delegato della Roma, ha parlato di alcuni temi di attualità in casa giallorossa: le dichiarazioni Pietro Berardi, ad della Roma, ha parlato dopo aver ritirato il premio Arancio assegnato dall’Ussi. Mourinho – «Straordinario, speciale. Vuole sempre vincere, è uno sempre determinato dal quale impari tanto». FUTURO – «La società è concentrata al cento per cento per mercoledì sera. Poi da giovedì ne riparleremo». Mkhitaryan – «Speriamo di averlo in campo mercoledì sera per la finale contro il Feyenoord». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Pietro, amministratore delegato della, ha parlato di alcuni temi di attualità in casa giallorossa: le dichiarazioni Pietro, ad della, ha parlato dopo aver ritirato il premio Arancio assegnato dall’Ussi.– «Straordinario,. Vuole sempre vincere, è uno sempre determinato dal quale impari tanto». FUTURO – «La società è concentrata al cento per cento per mercoledì sera. Poi da giovedì ne riparleremo».– «di averlo in campo mercoledì sera per la finale contro il Feyenoord». L'articolo proviene da Calcio News 24.

