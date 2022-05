Pnrr, Gentiloni a Salvini: «L’Ue non vuole massacrarci di tasse». Riforme e fisco: che cosa chiede Bruxelles all’Italia (Di lunedì 23 maggio 2022) Botta e risposta a distanza tra il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni e il leader della Lega Matteo Salvini. In merito alle raccomandazioni dell’Europa su Riforme e fisco, Gentiloni ha spiegato che la Commissione «non ha nessuna intenzione di massacrare nessuno di tasse». Una risposta forte e chiara a Salvini che poche ore prima aveva detto: «Se L’Ue chiede di massacrare gli italiani con il Pnrr la risposta è no, ci governiamo da soli». Oggi ha aggiunto: «L’Europa ci chiede di aumentare le tasse sulla casa. C’è una raccomandazione di Bruxelles per reintrodurre l’imposta sulla prima casa. Se ce lo chiedono noi rispondiamo con un’espressione milanese: ‘taches ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Botta e risposta a distanza tra il commissario Ue all’Economia Paoloe il leader della Lega Matteo. In merito alle raccomandazioni dell’Europa suha spiegato che la Commissione «non ha nessuna intenzione di massacrare nessuno di». Una risposta forte e chiara ache poche ore prima aveva detto: «Sedi massacrare gli italiani con illa risposta è no, ci governiamo da soli». Oggi ha aggiunto: «L’Europa cidi aumentare lesulla casa. C’è una raccomandazione diper reintrodurre l’imposta sulla prima casa. Se ce lo chiedono noi rispondiamo con un’espressione milanese: ‘taches ...

