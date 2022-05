Pioli esulta ma gli rubano la medaglia dello scudetto | Restituitemela è l' unica che ho

Advertising

mordidakobra : è così bello vedere un allenatore come Stefano Pioli, che esulta per la vittoria finalmente arrivata di questo scud… - sportli26181512 : Festa scudetto Milan 2022, le foto più belle LIVE: Il Milan è campione d'Italia 2021-22, dopo il 3-0 col Sassuolo s… - renzulli_marco : @FBiasin Chi vince esulta chi perde(voi) spiega cit pioli ????.?????? - 71Dajack : RT @gianpy_83: STEFANO PIOLI CHE ESULTA STEFANO PIOLI CHE VE LO TOGLIE DAL PETTO questo deve essere il vostro incubo peggiore #SassuoloMil… - gianpy_83 : STEFANO PIOLI CHE ESULTA STEFANO PIOLI CHE VE LO TOGLIE DAL PETTO questo deve essere il vostro incubo peggiore #SassuoloMilan #19 -

Il Milandopo la vittoria per 3 - 0 col Sassuolo che le ha assicurato lo scudetto , e con lei il suo tecnico. Stefanonon riesce a trattenere l'enorme gioia ma durante i festeggiamenti a Reggio ......sui social esalta la squadra die si congratula anche con l'Inter: "Ha giocato un grande campionato e si è battuta fino in fondo con determinazione e qualità" "Questa sera il mio cuore...Il Milan esulta dopo la vittoria per 3-0 col Sassuolo che le ha assicurato lo scudetto, e con lei il suo tecnico. Stefano Pioli non riesce a trattenere l'enorme gioia ma durante i festeggiamenti a Reg ...Giorgio Panariello ha esultato per la vittoria dello scudetto da parte della sua squadra del cuore, il Milan. Giorgio Panariello non ha mai fatto segreto di essere uno sfegatato tifoso rossonero e, ...