Oroscopo giornaliero | 23 maggio 2022

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il sole in Gemelli si connette con il fortunato Giove in Ariete alle 7:05, ispirando un’atmosfera aperta e ottimista! Potrebbero sorgere flussi di energia utili e nuove opportunità. È un momento emozionante per connettersi e idee brillanti possono essere condivise mentre la luna in Pesci si mescola con Urano in Toro alle 15:54. Mercurio retrogrado