MotoGP | Gran Premio d’Italia 2022 | programma | diretta streaming e TV

Il campionato di MotoGP 2022 è giunto all'ottavo appuntamento stagionale. La scorsa gara si è disputata in Francia sul circuito Bugatti, dove ha trionfato l'italiano Enea Bastianini in sella alla Ducati Gresini Racing, seguito sul podio da Jack Miller (Ducati ufficiale) e Aleix Espargaro (Aprilia). Il Motomondiale, in vista del prossimo weekend 27-29 maggio, accenderà i motori nella splendida cornice italiana: precisamente, sullo storico circuito del Mugello, andrà in scena l'attesissimo Gran Premio d'Italia. Tutti gli appassionati delle due ruote, in particolar modo della Classe Regina, sono curiosi di scoprire il programma e dove vedere la diretta TV e streaming dell'appuntamento made in Italy. Iniziamo col dare alcune informazioni sull'autodromo ...

