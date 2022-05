Mina Settembre torna su Rai1 in replica | le riprese della seconda stagione sono già terminate

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022)suinper la gioia dei fan di Serena Rossi. Tra il successoserie napoletana e quella in cui la Rossi ha vestito i panni de La Sposa, nondi certo mancate le occasioni per seguire l’attrice in tv ma altre ne verranno a cominciare proprio da2. Nei giorni scorsi è toccato a Giuseppe Zeno salutare il suo Mimmo annunciando su Facendo il suo ultimo giorno die, a ruota, anche Serena Rossi lo ha seguito con un laconico ‘fine corsa’. I saluti dei due attori hanno un po’ impensierito i fan convinti che lapossa essere anche l’ultima per via degli loro diversi impegni, ma davvero sarà così? ...