Milan, Scaroni: «Scudetto? Giornata clamorosa. Pioli, Maldini e Massara devono restare» (Di lunedì 23 maggio 2022) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport dopo la conquista dello Scudetto Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Radio Anch’Io Sport. Scudetto – «Quella di ieri è stata una Giornata clamorosa, un’emozione incredibile che mi ha ripagato di tutta l’ansia che provo ogni domenica fin da 24 ore prima». NUOVO STADIO – «La mia ambizione è che lo stadio sia pieno, il tema che mi preoccupa sono i diritti televisivi all’estero ma lo stadio va bene anche da 50-55.000 posti, oggi non se ne costruiscono di più grandi». MADINI E Massara – «Siamo in una fase dove potrebbe cambiare la proprietà e faccio fatica a fare previsioni. Per quello che mi riguarda devono proseguire a fare ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Paolo, presidente del, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport dopo la conquista delloPaolo, presidente del, ha parlato a Radio Anch’Io Sport.– «Quella di ieri è stata una, un’emozione incredibile che mi ha ripagato di tutta l’ansia che provo ogni domenica fin da 24 ore prima». NUOVO STADIO – «La mia ambizione è che lo stadio sia pieno, il tema che mi preoccupa sono i diritti televisivi all’estero ma lo stadio va bene anche da 50-55.000 posti, oggi non se ne costruiscono di più grandi». MADINI E– «Siamo in una fase dove potrebbe cambiare la proprietà e faccio fatica a fare previsioni. Per quello che mi riguardaproseguire a fare ...

Advertising

acmilan : ??? Paolo Scaroni: “Il Milan ha scritto un nuovo capitolo della sua illustre storia, qualcosa di incoraggiante per i… - furgeTX : RT @MrCiambella: Scaroni: 'Siamo in una fase in cui potrebbe cambiare la proprietà del Milan. Ho l'impressione che RedBird abbia fatto pass… - MarcoTroiano8 : RT @MilanLiveIT: Il presidente #Scaroni commenta così il titolo ed il futuro del #Milan ??? Tutto su #Pioli, #Maldini ed il fondo #RedBird… - MilanLiveIT : Il presidente #Scaroni commenta così il titolo ed il futuro del #Milan ??? Tutto su #Pioli, #Maldini ed il fondo… - Radio1Sport : RT @Radio1Rai: #SerieA #Scudetto 'È stata una giornata favolosa per il #Milan. La chiave del successo? Un gruppo unito e vincente' ?? Riasco… -