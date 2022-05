Mattarella: "Dopo strage la società civile non accettò di subire in silenzio" (Di lunedì 23 maggio 2022) "Al contrario di quanto avevano immaginato gli autori del vile attentato, allo smarrimento iniziale seguì l'immediata reazione delle Istituzioni democratiche. Il dolore e lo sgomento di quei giorni divennero la drammatica occasione... Leggi su today (Di lunedì 23 maggio 2022) "Al contrario di quanto avevano immaginato gli autori del vile attentato, allo smarrimento iniziale seguì l'immediata reazione delle Istituzioni democratiche. Il dolore e lo sgomento di quei giorni divennero la drammatica occasione...

Advertising

sbonaccini : Grazie Presidente Mattarella per esserci stato ancora una volta vicino. Da parte nostra la dimostrazione di cosa si… - rtl1025 : ?? Il silenzio assordante dopo l'inaudito boato rappresenta in maniera efficace il disorientamento che provò il Paes… - Marcello_1979 : Scusi presidente #Mattarella, ma di quale immediata reazione stiamo parlando? 57 giorni dopo siamo riusciti a far s… - malgradotutto : Accostare il nome della Ministra #Cartabia, dopo la #riforma, col nome di #GiovanniFalcone diventa un ossimoro… - tigrelt : RT @VincitorioGc: 'Dopo 30 anni non sappiamo ancora la verità'. Vergogna! i servizi italiani sicuramente hanno tutti i file classificati de… -